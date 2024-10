Candidato à presidência quer ‘Casas Flamengo’ em todos os estados

Maurício Gomes de Mattos concedeu entrevista exclusiva ao Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Maurício Gomes de Mattos, um dos candidatos à presidência do Flamengo, disse que vai manter o projeto de aquisição do Leixões, clube da segunda divisão de Portugal, se esse for o desejo do Conselho Deliberativo rubro-negro. Seu plano de expansão do Flamengo, contudo, será focado no Brasil. “Quero que tenhamos um (clima de) Maracanã em todos os estados”, afirmou.

As declarações de MGM, como é conhecido, foram dadas em entrevista exclusiva ao Lance! O projeto de aquisição do Leixões surgiu com o atual presidente, Rodolfo Landim, e tem gerado muita controvérsia entre os rubro-negros.

— Eu concordo com tudo que for aprovado no Conselho Deliberativo. Eu estou aqui para respeitar os conselhos do clube. (Se o Conselho quiser), eu vou tratar o Leixões como tem que ser tratado —, garantiu o candidato.

A posição de Maurício Gomes de Mattos difere da de outros dois postulantes ao cargo de presidente do Flamengo. Em entrevistas ao Lance!, Wallim Vasconcellos e Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, afirmaram que vão abandonar o projeto de aquisição do Leixões se forem eleitos.

Maurício Gomes de Mattos quer parcerias nos estados (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

MGM sugere parceria do Flamengo com a AABB

Mas, apesar de se mostrar aberto a tocar esse plano, MGM tem como principal objetivo expandir o Flamengo em todos os estados do Brasil. E, para isso, quer fazer parcerias com clubes recreativos já instalados.

— Eu vou fazer Casas Flamengo, com licenciados a custo zero do Flamengo, em todas as partes que houver estudos de viabilidade para que isso aconteça. Eu já estou em estudos com a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Nós temos mais de 800 AABBs, que são clubes já prontos pelo Brasil —, explica o candidato.

— Eu quero uma parceria para que a gente possa ter um Maracanã em cada estado. Para que a gente possa ter a parte comercial, a parte de camping, de escolinhas, futebol, tênis, natação. O Flamengo tem que ter representação em todos os lugares possíveis do Brasil e também do mundo —, complementou Maurício Gomes de Mattos.