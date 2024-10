Candidato critica ‘distanciamento’ do Flamengo na tragédia do Ninho

Maurício Gomes de Mattos concedeu entrevista exclusiva ao Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Um dos seis candidatos que se lançaram para concorrer à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos, conhecido como MGM, criticou a forma como o clube tratou a tragédia dos garotos do Ninho do Urubu. O Flamengo fez acordos de indenização com famílias de nove das dez vítimas.

MGM concedeu entrevista exclusiva ao Lance!, e ao ser indagado se considerava adequada a forma como o clube tratou a tragédia, o ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas do Flamengo disse que não.

— Não, não acho. O Flamengo tem um distanciamento de todos e de tudo. Esse é um quesito que nos impressiona muito, porque trata de família. São familiares que nós perdemos. E nós temos que dar um tratamento igualitário, inclusive na parte financeira. Vou tratar disso, passando pelo Deliberativo, pelos conselhos do clube.

Tragédia do Ninho do Urubu aconteceu em 2019

A tragédia do Ninho do Urubu aconteceu em 8 de fevereiro de 2019. Naquele dia, um incêndio atingiu um contêiner onde os garotos — que tinham idades entre 14 e 16 anos — dormiam. Além dos dez que morreram, outros três foram hospitalizados.

Dentre os familiares das dez vítimas, nove fizeram acordos com o clube. A mãe de um deles, no entanto, não concordou com a indenização proposta pelo Flamengo e aguarda até hoje por uma decisão da Justiça.

Para Maurício Gomes de Mattos, o clube pecou sobretudo por tratar a tragédia com “distanciamento afetivo”.

— Eu não posso ver a distância afetiva. Eu vou tratar desse assunto como prioridade na nossa gestão. O Flamengo tem que voltar a ser Flamengo, tem que voltar a respeitar tudo e a todos. Essa é uma forma que eu sempre agi na minha vida, respeitando a todos com muita franqueza e com muita honestidade —, garantiu MGM.