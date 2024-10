‘O futebol do Flamengo hoje é gerido por um amador’, diz candidato

Maurício Gomes de Mattos concedeu entrevista exclusiva ao Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:00 • Rio de Janeiro

Um dos candidatos à presidência do Flamengo no pleito marcado para dezembro, Maurício Gomes de Mattos, o MGM, promete que irá profissionalizar a gestão do clube caso seja eleito. Ele ressalta a importância de ter vice-presidentes estatutários e com ligação histórica com o clube, mas quer limitação à atuação deles no dia a dia do futebol. Na avaliação de Mattos, atualmente o futebol do Flamengo é comandado “por um amador”.

— O futebol do Flamengo hoje é gerido por um amador. Na nossa gestão o profissional vai ser valorizado. O vice-presidente, e os vice-presidentes amadores, são para metodologia e cobrança. Não para entrar em vestiário, não para estar em ônibus do jogador, não para estar em convívio social com jogadores. Não, é profissionalismo —, declarou MGM, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance!

Maurício prometeu enxugar o organograma do clube e buscar profissionais de “alto gabarito” para ocupar cargos de gestão.

— Eu vou escolher com o critério de avaliação de currículo, como também os profissionais do Flamengo, que vão ter esse critério de avaliação de currículo. O meu CEO vai ser headhunter (que vai escolher), eu não vou indicar. Eu quero ir ao mercado, ser apreciado aquele que tem a melhor condição de ser o gestor profissional do Flamengo —, sustentou MGM.

Em mais de um momento, o ex-vice-presidente de Consulados e Embaixadas do Flamengo criticou a interferência dos “amadores” no dia a dia do clube.

— No nosso governo não vai ter 18 ou 19 vice-presidentes, como tem hoje. Metodologia e cobrança. Nós vamos ter o Conselho Gestor do Flamengo, que são os profissionais, uma total carta branca para agir profissionalmente em todos os critérios e quesitos necessários para o bom desempenho de todos os esportes do Flamengo. O amador não vai ficar intervindo, como eu vejo hoje. O amador não vai entrar em onda de jogador, como eu vejo hoje. O amador é para colocar a filosofia, a metodologia e fazer as cobranças —, sustentou MGM.

