Após fala de BAP, torcida do Flamengo escolhe novo reforço: ‘Coisa de maluco’

Jogador fica livre para assinar um pré-contrato em janeiro de 2026

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap,fala sobre patrocínio na Flamengo TV (Foto: reprodução FlamengoTV)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
11:52
  • Matéria
Durante live realizada pela Flamengo TV, presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, disse que "quer ser o Real Madrid das Américas" e comentou a possibilidade da chegada de mais um astro internacional para o plantel. As aspas do presidente foram suficientes para "dar asas" a imaginação fértil do torcedor. Paulo Dybala foi um dos nomes mais comentados entre os Rubro-Negros.

— A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Algumas pessoas dizem que soa arrogante. Não, isso é um elogio implícito ao que o Real Madrid conseguiu construir — declarou Bap.

Qual é a situação atual de Dybala?

Próximo de completar 32 anos, Dybala tem contrato com a Roma até junho de 2026 e tem seu futuro indefinido. Recentemente, o atacante abriu o jogo sobre retorno ao futebol sul-americano.

Em janeiro, Dybala poderá assinar um pré-contrato com um novo clube caso não renove seu vínculo com a equipe italiana. O jogador construiu sua carreira no país, tendo saído da Argentina em 2012 e vestido as camisas de Palermo e Juventus antes de chegar ao time da capital.

Dybala-Roma
Dybala celebra gol pela Roma diante do Parma pela Serie A italiana (Foto: Divulgação/AS Roma)

A nova patrocinadora máster do Flamengo

Segundo o Flamengo, o novo patrocínio terá início nesta quarta-feira (20) e seguirá até 31 de dezembro de 2028. A Betano irá pagar ao clube R$ 268 milhões por ano. Além de estampar a camisa da equipe principal, a marca estará nos uniformes das equipes de esportes olímpicos, como vôlei, basquete e futebol feminino, além de ter presença na FlamengoTV.

