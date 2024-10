Ídolo da Nação, Gerson é o jogador mais regular de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, com show de Gerson, mais uma grande partida do meia no campeonato.

Na partida contra o Bahia no sábado (5), Gerson liderou o Flamengo no meio-campo. No lado direito ou pelo meio, o canhoto produziu passes em profundidade, além do timing certo para conduzir o time ao ataque, sendo o principal articulador da equipe. Em duas oportunidades, deixou Gabigol na cara do gol, porém o atacante não conseguiu marcar.

Nos acréscimos, o camisa 8 soube segurar a bola e inverteu com lindo passe de trivela para Michael. A jogada terminou em pênalti, expulsão do colombiano e gol de Alcaraz, a quem Gerson gentilmente entregou a bola para bater, em uma atitude que chamou a atenção da torcida. O argentino agradeceu o capitão.

- Uma grande referência como Gerson me deu o pênalti para eu bater. Agradeço muito a ele, que me dá sempre muita confiança em todos os treinos - disse Alcaraz.

Com Tite ou Filipe Luís, Gerson é o jogador mais regular no setor ofensivo rubro-negro em 2024. O meia tem 48 jogos, com quatro gols e seis assistências. Ao todo, são 217 jogos com o Manto Sagrado, com 17 gols e 28 assistências.

O Mais Querido volta a jogar pelo Brasileirão após a data Fifa. A equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense, clube o qual Gerson foi formado, no dia 17 de outubro, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.