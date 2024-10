Gabriel Barbosa em ação contra o Bahia (Foto: Reprodução/ Instagram @flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 22:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Na Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Na entrevista pós-jogo, Filipe Luís comentou sobre a partida de Gabriel Barbosa.

- Eu conheço o Gabriel muito bem, também sei dos pontos positivos que ele tem e as fraquezas que ele possui. Meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos para ele e para todos - disse o novo treinador.

- Toda informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. Ele fez tudo que eu pedi no jogo. Atacou espaço quando falei que tinha atacar, ele entrou na área quando tinha que entrar, entrou no lugar certo, não perdeu bola de costas. Tudo que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores. Vai ter momento com muita confiança onde até vai exagerar e vai ter momento de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo - analisou o técnico.

- Na hora que a bola começar a entrar e ele puder se desenvolver mais, agora vamos ter tempo para treiná-lo. Acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido. No futebol, é muito difícil você estar com confiança, mas é muito rápido para perder. Ele está no processo de recuperar confiança, de ter aquela força para fazer gols - completou Filipe Luís.

- Eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores gostam dele. Com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. Vou fazer de tudo para ele, Bruno, Carlinhos e Plata possam crescer junto com a equipe - apoiou o ídolo.

O Mais Querido volta a jogar pelo Brasileirão após a data Fifa. A equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense no dia 17 de outubro, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.