Renata Fan desabafa após derrota do Inter para o Flamengo: ‘Punição’

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, na última quarta-feira (20), no Beira-Rio, e assim, se classificou para as quartas de final da Libertadores. Após o cofronto, a apresentadora Renata Fan, da emissora Band, que é torcedora declarada do Colorado, desabafou sobre a eliminação do clube no torneio continental.

Durante o programa "Jogo Aberto", a jornalista criticou a postura da equipe do técnico Roger Machado. Além disso, ela também elogiou o comprometimento e rendimento do Flamengo na partida. Renata Fan não poupou elogios para Filipe Luís.

- Trabalhar em um dia desses é uma punição. Ver esse futebol tão pobre do Internacional. E o Roger é o culpado por isso. O Filipe Luís dominou taticamente o confronto. Foram três tacas, duas na Libertadores e uma no Brasileirão. Na minha opinião, o jogo do Flamengo ontem foi perfeito - iniciou a apresentadora, antes de completar.

- Não apenas pelo resultado, mas pela tática, disposição e seriedade. Foi um futebol de primeira qualidade. Esse nível de futebol tem que servir de exemplo para todos os clubes... O Inter foi presa fácil. Não foi combativo, não aproveitou a energia linda da torcida e foi as cordas. Eu como torcedora, estou nocateada - concluiu.

Internacional x Flamengo

Após vencer o primeiro confronto entre as equipes por 1 a 0, no Maracanã, a equipe do técnico Filipe Luís entrou no Beira-Rio, nesta quarta-feira (20), precisando apenas de um empate. Mesmo com a vantagem, o Rubro-Negro não se escondeu e dominou a partida.

A vitória por 2 a 0 começou a ser construída ainda no primeiro tempo, quando Arrascaeta abriu o placar aos 26 minutos. Tudo começou após um rebote de Rochet em um chute de Samuel Lino. A bola sobrou para Plata, que tocou de cabeça para trás, onde estava o camisa 10 para finalizar de primeira e marcar.

No segundo tempo, o Internacional tentou correr atrás do prejuízo e chegou a parar na trave com o atacante Borré, aos 36 minutos. Após o susto, o Flamengo garantiu a vitória com um gol de Pedro, aos 42'. O gol do camisa 9 aconteceu após Luiz Araújo avançar pela ponta esquerda e cruzar rasteiro e encontrar o companheiro para marcar.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores diante do Internacional pelo placar agregado de 3 a 0. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio.