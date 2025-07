Diante da boa fase, Flamengo vê crescer o interesse em Léo Ortiz

O bom desempenho de Léo Ortiz no Flamengo vem chamando atenção de clubes do mundo inteiro, em especial após a disputa do Mundial de Clubes. Juventus e Roma se mostraram interessadas em contar com o futebol do zagueiro. Ciente disso, o rubro-negro descarta negociar qualquer atleta neste momento.

O interesse da Juventus é antigo. Após a lesão do zagueiro Bremer, em outubro do ano passado, os italianos procuraram saber da situação de Léo Ortiz. Segundo o jornal “Tuttosport”, responsável pela notícia na época, o Flamengo só aceitaria vender seu zagueiro mediante ao pagamento da multa de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões na cotação atual). No entanto, não houve uma proposta oficial.

Apesar do interesse, o Flamengo sinalizou que não pretende negociar o zagueiro. O clube entende que seus titulares não estão à venda, o único jogador considerado negociável é o lateral Wesley. Em entrevista recente, o diretor de futebol, José Boto, revelou que aceita conversar a partir de 30 milhões de euros. Para fazer negócios com qualquer outro atleta, o valor teria que ser considerado irrecusável.

Ainda no Bragantino, Léo Ortiz tirou o passaporte italiano com o objetivo de facilitar uma possível transferência para o futebol europeu. Com o documento oficial, o zagueiro não ocupa a vaga de estrangeiro em ligas que possuem limites de jogadores por jogo.

Léo Ortiz em ação pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números de Léo Ortiz na temporada

Sob o comando de Filipe Luís, Léo Ortiz disputou 31 jogos, sendo 27 como titular, nesta temporada. Comprado por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação da época), o zagueiro conquistou 19 vitórias, oito empates e quatro derrotas, marcando três gols em 2025.

No Mundial de Clubes, Ortiz foi titular em três das quatro partidas disputadas pelo Flamengo. Peça fundamental na zaga rubro-negra, o defensor ganha bastante destaque pelo controle e saída de bola, além de participar da construção de jogadas. Essas características o aproximam ainda mais do futebol do Velho Continente.