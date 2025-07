Flamengo tem interesse em Colidio, atacante do River Plate

O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate, de 25 anos. O jogador, que tem contrato até dezembro deste ano, conversa com a diretoria argentina para renovar seu contrato. No entanto, a negociação não é considerada simples para o rubro-negro. A informação foi publicada primeiramente pelo "ge".

A pedido do técnico Marcelo Gallardo, o jovem atacante negocia a renovação de contrato com o River até 2031. Atualmente, a multa rescisória de Colidio é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões), mas o Flamengo acredita que pode fechar o negócio por um valor menor.

Colidio atua como centroavante, mas quando divide o campo com o outro atacante, Miguel Borja, joga mais pela esquerda. Nesta temporada, o jogador disputou 25 jogos, sendo 23 como titular, e participou diretamente de oito gols (sete gols e uma assistência).

O interesse no jovem atacante surge justamente no momento de instabilidade de Pedro, que perdeu espaço no time titular. Nesta semana, um possível interesse do Flamengo em vender seu camisa 9 tomou conta dos principais jornais esportivos.

Facundo Colidio comemora gol em River Plate x Colo-Colo pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Início de carreira de Colidio

O atacante começou sua carreira nas categorias de base do Boca Juniors e ganhou grande destaque logo cedo. Colidio acertou sua ida para a Inter de Milão, mas não chegou a atuar pela equipe principal, apenas em categorias inferiores. O jovem passou ainda pelo St. Truiden, da Bélgica, antes de voltar ao futebol argentino para defender o Tigre.

Depois de uma boa temporada, recebeu propostas de Boca e River em meados de 2023. Apesar de suas origens serem azul e amarelo, o atacante decidiu aceitar a oferta do maior rival.