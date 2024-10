Flamengo recebe sondagem de gigante da Europa por Léo Ortiz

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Titular no Flamengo de Filipe Luís, o zagueiro Léo Ortiz foi procurado pela Juventus, da Itália. O clube carioca foi avisado pelos empresários do atleta sobre o interesse do time italiano. No entanto, a diretoria rubro-negra promete jogo duro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal "Tuttosport".

Léo Ortiz entrou no radar da Juventus após a lesão de Bremer — que rompeu o ligamento cruzado do joelho e está fora da temporada 2024/25. Com isso, a "Velha Senhora" busca um novo nome para compor o sistema defensivo. De acordo com o periódico, a diretoria do Flamengo só aceitaria vender o atleta em caso de pagamento da multa de 30 milhões de euros (cerca de R$185 milhões na cotação atual). Por outro lado, veículos europeus informam que o Rubro-Negro negociaria com valores na casa dos 15 milhões de euros (R$92,8 milhões).

Ortiz possui passaporte italiano, o que seria um facilitador para negociação. Vale destacar, entretanto, que a janela de transferências na Itália está fechada e só abre novamente em janeiro de 2025.

Léo Ortiz chegou ao Flamengo em março deste ano, após longa negociação com o Red Bull Bragantino. O jogador era sonho antigo da diretoria carioca e chegou ao clube com o aval do então técnico, Tite. A contratação foi fechada em 7 milhões de euros (em torno de R$37 milhões) e pode chegar a 8 milhões de euros (equivalente a R$43 milhões), em caso de atingimento de metas.

Segundo o "ge", o Rubro-Negro foi informado do interesse através de Paulo Pitombeira, da Talents Sports. No entanto, os dirigentes descartaram sentar para negociar com a Juve.

Com Léo Ortiz entre os prováveis titulares, o Flamengo encara o Fluminense nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O time da Gávea é o atual quarto colocado, com 51 pontos.