Sete meses após grave lesão, Pedro volta a ser relacionado pelo Flamengo

Pedro está de volta ao Flamengo depois de sete meses de grave lesão no joelho. O centroavante foi incluído na lista dos relacionados para a partida contra o Central Córdoba, pela Libertadores, no Maracanã, e fará seu reencontro com a torcida rubro-negra nesta quarta-feira (9)

Em nota oficial, o clube anunciou, nesta quarta-feira (9), que o atleta está à disposição de Filipe Luís para o duelo contra os argentinos. Ele treinou bem nesta terça e está liberado para voltar aos gramados.

– Após quase sete meses de intensa recuperação, o atacante Pedro volta a ser relacionado para uma partida pelo Flamengo. Ele foi incluído pelo técnico Filipe Luís na lista de jogadores que enfrentarão o Central Córdoba, em partida válida pela CONMEBOL Libertadores. O reencontro com a torcida Rubro-Negra será nesta quarta-feira (9), no Maracanã.

Pedro está fora das partidas do Flamengo desde o dia 4 de setembro do ano passado, quando se machucou durante um treinamento com a Seleção Brasileira. O atacante precisou passar por uma cirurgia para se recuperar da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A expectativa é que o jogador faça seu retorno gradativamente, com controle de minutos em campo. O clube tem cautela para evitar problemas musculares, que são considerados comuns após o retorno de lesões. Por isso, o centroavante não deve ser titular, e deve ser uma opção para o segundo tempo.

Veja provável escalação

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Luiz Araújo), Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique.

Pedro, jogador do Flamengo (Photo: Celso Pupo/Fotoarena/Sipa USA) Credit: Sipa US/Alamy Live News)

O Flamengo recebe o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, em busca dos três pontos para seguir na liderança do Grupo C. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

