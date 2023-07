O Flamengo venceu o Atlético-MG de virada, mas o clima no vestiário não foi dos melhores após a partida. Sem entrar em campo, o atacante Pedro sofreu uma agressão do preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A informação é do site "ge".



A confusão começou quando o preparador questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha (o Flamengo ainda tinha uma substituição disponível). O camisa 9 retrucou e levou um soco na boca.



