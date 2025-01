Danilo,Vitão e Jorginho: veja as novidades do Flamengo no mercado da bola

Após oficializar a contratação do atacante Juninho, apresentado na terça-feira (21), o Flamengo segue em busca de reforços. Duas posições são priorizadas pela diretoria rubro-negra no mercado: zagueiro e meio-campo. Atualmente, os dirigentes do clube mantém tratativas pelos jogadores Danilo, Vitão e Jorginho.

Dos três, Danilo é o que está mais próximo de vestir as cores do time carioca. A Juventus, da Itália, que possui os direitos do jogador, tem um acordo com o atleta por uma rescisão amigável. Assim, o caminho ficaria livre para o Flamengo.

O Rubro-Negro e os representantes do zagueiro, que também pode atuar como lateral, conversam pelo tempo de contrato. O Mundial de Clubes 2025 é um atrativo para ele jogar no Flamengo. A proximidade do Rio de Janeiro com Minas Gerais, onde sua família e a de sua esposa residem, também é um fator importante para Danilo.

Danilo, alvo do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Interesse do Flamengo por Vitão

Mesmo com o interesse por Danilo, o Flamengo mantém conversas por Vitão, do Internacional. Afinal, o time de Filipe Luís sofreu duas perdas neste setor: Fabrício Bruno e David Luiz.

O clube carioca ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) pelo jogador de 24 anos, mais o abatimento da dívida do Colorado por Thiago Maia. A oferta foi recusada. O Lance! apurou que Vitão e seu estafe enxergam com bons olhos a ida ao Flamengo. Além de uma valorização salarial, o defensor estaria em uma vitrine ainda maior para o futebol internacional. O Rubro-Negro ofereceu contrato por cinco anos.

Nos próximos dias, representantes do defensor se reunirão com dirigentes do clube gaúcho para abordar o tema. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Negociações por Jorginho esfriam

Após grande repercussão dos torcedores do Flamengo nas redes sociais por uma possível contratação de Jorginho, as conversas entre a cúpula rubro-negra e os representantes do jogador esfriaram. Entre luvas e salários por três anos de contrato, o ítalo-brasileiro pede cerca de R$ 19 milhões a mais que o clube ofereceu. A oferta foi de 10 milhões de euros (R$ 63 mi). A resposta ao Rubro-Negro foi pelo valor de 13 milhões de euros (R$ 82 mi).

Flamengo tem interesse em Jorginho (Foto: Instagram/Arsenal)

Jorginho tem contrato com o Arsenal até o fim de junho deste ano. Ou seja, pode assinar pré-contrato com outro clube. O Flamengo, no entanto, não pretende esperar o meia até a segunda metade do ano. Assim, caso as partes não cheguem a um acordo, o clube carioca saíra do negócio.

