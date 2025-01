Eduardo Paes nega existência de empecilho para construção do estádio do Flamengo

Eduardo Paes se posicionou a respeito de um empecilho para a construção do estádio do Flamengo. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro garantiu que é responsabilidade do município a retirada de infraestrutura do terreno do Gasômetro, e não do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Vitória do Flamengo sobre o Bangu registra o maior público do Campeonato Carioca

- Adversários ocultos do estádio do Flamengo, parem de criar problemas onde não tem. Eu e o deputado Pedro Paulo já informamos que essa questão será de responsabilidade do município. Parem de chatear, porque eu não aguento mais defender o Flamengo. A única traição que me permito ao Vascão é vibrar com o desempenho da minha amada Maricá no Cariocão deste ano - publicou Eduardo Paes.

A resposta de Paes foi para uma matéria do site "O Globo", que noticiou que o Conselho diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa) disse que o Flamengo precisará resolver a transferência da infraestrutura do serviço de gás canalizado no terreno.

continua após a publicidade

Eduardo Paes ao lado de Pedro Paulo e ex-dirigentes do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além de Paes, Pedro Paulo, deputado federal, se manifestou sobre o assunto.

- Muita gente jogando contra! Mas seguimos firmes e sempre à disposição. Agora, cá para nós, como essa Agenersa defende a Naturgy! Estão negociando renovação antecipada da concessão, perdão de multa! Muito, muito estranho e suspeito! Não acredito em coincidência - falou.

Ex-dirigentes do Flamengo, como Diogo Lemos e Cacau Cotta, responderam às publicações de Eduardo Paes e Pedro Paulo.

Paes já tinha se pronunciado sobre o tema

Essa, aliás, não foi a primeira vez que o prefeito do Rio abordou o tema.

- Estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria: que fique claro que esse não é o custo dessa transferência e quando ela acontecer, será de responsabilidade da prefeitura do Rio, que sabe que essa estrutura não pode estar em uma área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nossos planos há tempos! O Flamengo terá seu estádio novo ali no gasômetro com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final - disse Eduardo Paes em setembro do ano passado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Entenda a estrutura

A remoção de estrutura de gás no local pode ter um custo de cerca de R$ 100 milhões para o responsável. O Flamengo arrematou por R$ 138.195.000,00 o terreno para a construção do novo estádio

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real