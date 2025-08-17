menu hamburguer
Fora de Campo

Dupla do Flamengo chama atenção de torcedores contra o Internacional: ‘Luxo’

Rubro-Negro venceu o Colorado pelo Brasileirão

imagem cameraJogadores do Flamengo comemoram gol contra o Internacional, em partida pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
20:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 1, neste domingo (17), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, a atuação da dupla Jorginho e Saúl, no meio de campo da equipe de Filipe Luís, chamou atenção dos torcedores do clube carioca.

Nas redes sociais, os jogadores foram bastante elogiados por parte da torcida do Flamengo. Em campo, ambos participaram ativamente da construção do resultado ao controlar as ações no meio de campo. Veja a repercussão abaixo:

Internacional x Flamengo

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís dominou as ações da partida. A vitória começou a ser construída no primeiro tempo, quando o atacante Pedro balançou as redes em duas oportunidades, aos 6 e 11 minutos.

O primeiro gol do camisa 9 aconteceu após uma arrancada de Arrascaeta, que encontrou Varela na área adversária com um lançamento. O lateral escorou para trás, onde estava Pedro, livre para marcar.

Posteriormente, o atacante voltou a marcar após um contra-ataque fulminante de Samuel Lino. O camisa 21 achou um passe para Arrascaeta, que ajeitou para Pedro voltar a marcar.

Na segunda etapa, Gonzalo Plata encerrou os gols da vitória do Flamengo. O equatoriano marcou após uma bobagem na saída de bola do Internacional. Saúl recuperou e rapidamente acionou o camisa 50, que finalizou no cantinho do gol de Anthoni.

No fim da partida, Borré diminuiu para o Colorado. O atacante aproveitou um cruzamento na área para finalizar e marcar. Em campo, a arbitragem chegou a anular o gol, por conta de um impedimento, que foi revisto no VAR.

Com o resultado, o Rubro-Negro permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe de Filipe Luís alcançou a marca de 43 pontos, e assim, ampliou momentaneamente seis pontos de vantagem para o Cruzeiro, atual vice-líder. Por outro lado, o Internacional teminou a rodada com 24 pontos, na 12ª posição do Brasileirão.

Arrascaeta e Pedro comemoram gol do Flamengo diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Arrascaeta e Pedro comemoram gol do Flamengo diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

