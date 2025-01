O Flamengo foi considerado o time mais rico do futebol brasileiro em relatório anual da Deloitte Football Money League 2025. O ranking, que ordena clubes de acordo com a receita gerada a partir de operações de futebol, foi divulgado nesta quinta-feira (23). Segundo o estudo, o Rubro-Negro, único sul-americano na lista, figura na 30ª posição e tem receita estimada em 198,2 milhões de euros.

O feito é inédito para o clube brasileiro desde a temporada 1996/1997 e marca um momento significativo para o futebol sul-americano, evidenciando o potencial de crescimento financeiro para clubes fora das principais ligas europeias. No relatório divulgado no ano passado, o Flamengo já tinha sido destaque: a empresa relatou que o clube brasileiro chegou perto de entrar na lista, apenas 6 milhões de euros abaixo do Everton, 30º colocado na edição.

Vale frisar que o estudo da Deloitte não considera receitas que envolvem vendas de jogadores, apenas receitas recorrentes. Outro destaque da lista é o Real Madrid, clube de Vinícius Jr, ex-Flamengo: o clube alcançou um feito histórico e foi o primeiro a superar a marca de 1 bilhão de euros em receitas, liderando o ranking com receitas totalizando 1,045 bilhão de euros.

O relatório também sublinha a crescente importância dos estádios como fontes de receita diversificadas, exemplificando com a Copa do Mundo de Rugby 2023 e a Eurocopa 2024. A inclusão do Flamengo no ranking, com receitas estimadas em 198,2 milhões de euros, ocorre especialmente com a antecipação do impacto do Mundial de Clubes de 2025.

Contudo, o estudo também aponta para desafios futuros, como a necessidade de equilibrar a maximização de receitas com o bem-estar dos jogadores, alertando que a incapacidade de enfrentar esses desafios pode comprometer o valor do futebol a longo prazo.

Filipe Luis, treinador do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/ CRF)

Flamengo figura entre os 30 clubes mais ricos do mundo; veja lista

1 - Real Madrid - 1,045 bilhão de euros

2 - Manchester City - 837,8 milhões de euros

3 - PSG - 805,9 milhões de euros

4 - Manchester United - 770,6 milhões de euros

5 - Bayern de Munique - 765,4 milhões de euros

6 - Barcelona - 760,3 milhões de euros

7 - Arsenal - 716,5 milhões de euros

8 - Liverpool - 714,7 milhões de euros

9 - Tottenham - 615 milhões de euros

10 - Chelsea - 545,5 milhões de euros

11 - Borussia Dortmund - 513,7 milhões de euros

12 - Atlético de Madrid - 409,5 milhões de euros

13 - Milan - 397,6 milhões de euros

14 - Inter de Milão - 391 milhões de euros

15 - Newcastle - 371,8 milhões de euros

16 - Juventus - 355,7 milhões de euros

17 - West Ham - 322,2 milhões de euros

18 - Aston Villa - 310,2 milhões de euros

19 - Olympique de Marseille - 287 milhões de euros

20 - Lyon - 264,1 milhões de euros

21 - Brighton - 256,8 milhões de euros

22 - Napoli - 253,6 milhões de euros

23 - Roma - 249 milhões de euros

24 - Eintracht Frankfurt - 245,2 milhões de euros

25 - Benfica - 224 milhões de euros

26 - Crystal Palace - 218,9 milhões de euros

27 - Everton - 217,6 milhões de euros

28 - Fulham - 212,2 milhões de euros

29 - Wolverhampton - 206,9 milhões de euros

30 - Flamengo - 198,2 milhões de euros

