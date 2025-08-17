Saúl avalia estreia como titular do Flamengo e admite falta de confiança

Saúl Ñíguez foi titular do Flamengo pela primeira vez neste domingo (17), na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O espanhol afirmou ter se sentido bem, mas admitiu que ainda falta confiança e optou por jogadas mais simples. Ele também lamentou o gol sofrido nos minutos finais da partida.

— Me senti bem, logicamente ainda falta ritmo, faltam muitas coisas, porque é o meu primeiro jogo completo, os 90 minutos. Pouco a pouco vou ganhando mais confiança, jogando mais para frente. Muitas vezes poderia ter girado e jogado para frente, mas por (falta de) confiança quis manter a bola, não arriscar tanto e jogar mais tranquilo para dar mais equilíbrio à equipe. Mas acho que fiquei contente, uma pena o último gol. Queríamos manter o gol a zero depois da grande partida, uma partida sólida, e foi uma pena esse último gol — disse o camisa 8 em entrevista ao "Premiere".

O meio-campista comentou a situação de ter de enfrentar o Inter em três jogos consecutivos. Para ele, as vitórias nos dois primeiros confrontos dá confiança para o duelo da próxima quarta-feira (20), pela Libertadores. Por outro lado, Saúl admitiu erros e queda de rendimento do Flamengo no jogo de ida pela competição continental.

— Claro que dá confiança, já jogamos duas vezes contra eles, e nas duas fomos uma equipe sólida, equilibrada. É verdade que no jogo da Libertadores, em casa, no segundo tempo tivemos dificuldades, mas já mostramos que no segundo tempo podemos manter o ritmo, manter o jogo, e temos que seguir assim. Temos que seguir assim, estamos bem, a equipe está muito forte, tanto os que entram quanto os que começam jogando. No fim, é uma equipe muito equilibrada em todos os aspectos, e isso é muito bom, porque vão chegar momentos ruins e vamos precisar de todos — declarou o jogador rubro-negro.

Saúl em ação pelo Flamengo diante do Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

