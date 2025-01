O Flamengo busca a contratação de Vitão, do Internacional, para reforçar o setor defensivo, já que perdeu David Luiz e Fabrício Bruno na virada do ano. Os torcedores do time gaúcho, no entanto, não são favoráveis a venda do jogador. Rafel Sóbis, ídolo do Colorado, reforçou essa ideia.

- Inter, não venda, pelo amor de Deus, olha o contexto do Vitão. O Flamengo ofereceu R$ 10 milhões. Mas o contexto que eu falo é do poder que a gente não tem hoje. Daqui a pouco, para o Flamengo, R$ 10 milhões não é nada. Só que o Flamengo sabe que o Vitão é um grande jogador, sabe que ele pode render muito lá - iniciou Sóbis, em entrevista ao canal "4D Esportes".

Vitão, zagueiro do Inter, está no radar do Flamengo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

- O próprio Flamengo sabe que se o Vitão jogar 80% do que ele jogou no ano passado, ele é seleção. Isso, daqui a pouco, atrai muito o jogador. Hoje o Flamengo é muito mais visibilidade do que muitos times da Europa. Só que, para o Inter, caramba, R$ 10 milhões é bastante, né? Mas para o Flamengo, R$ 10 milhões não é muito. Olha a disparidade que está. Então, Inter, não venda, pelo amor de Deus - completou.

Entenda o cenário

O clube carioca ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,4 milhões) pelo jogador de 24 anos, mais o abatimento da dívida do Colorado por Thiago Maia. A oferta foi recusada. O Lance! apurou que Vitão e seu estafe enxergam com bons olhos a ida ao Rubro-Negro. Além de uma valorização salarial, o defensor estaria em uma vitrine ainda maior para o futebol internacional. O Rubro-Negro ofereceue contrato por cinco anos.

Nos próximos dias, representantes do defensor se reunirão com dirigentes do clube gaúcho para abordar o tema. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

