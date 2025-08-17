Postagem de jogador após vitória do Flamengo sobre o Inter repercute: ‘Pra cima’

O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 1, neste domingo (17), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia Saúl realizou uma publicação nas redes sociais que chamou atenção dos torcedores do Rubro-Negro.

Na conta pessoal do "X", antigo Twitter, o espanhol compartilhou uma imagem de um emoticon de olhos. A publicação aconteceu minutos após a vitória sobre o Colorado. A ação não passou despercebida por torcedores, que aproveitaram a postagem para elogiar a atuação do camisa 8 no confronto válido pelo Brasileirão. Veja abaixo:

Internacional x Flamengo

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís dominou as ações da partida. A vitória começou a ser construída no primeiro tempo, quando o atacante Pedro balançou as redes em duas oportunidades, aos 6 e 11 minutos.

O primeiro gol do camisa 9 aconteceu após uma arrancada de Arrascaeta, que encontrou Varela na área adversária com um lançamento. O lateral escorou para trás, onde estava Pedro, livre para marcar.

Posteriormente, o atacante voltou a marcar após um contra-ataque fulminante de Samuel Lino. O camisa 21 achou um passe para Arrascaeta, que ajeitou para Pedro voltar a marcar.

Na segunda etapa, Gonzalo Plata encerrou os gols da vitória do Flamengo. O equatoriano marcou após uma bobagem na saída de bola do Internacional. Saúl recuperou e rapidamente acionou o camisa 50, que finalizou no cantinho do gol de Anthoni.

No fim da partida, Borré diminuiu para o Colorado. O atacante aproveitou um cruzamento na área para finalizar e marcar. Em campo, a arbitragem chegou a anular o gol, por conta de um impedimento, que foi revisto no VAR.

Com o resultado, o Rubro-Negro permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe de Filipe Luís alcançou a marca de 43 pontos, e assim, ampliou momentaneamente seis pontos de vantagem para o Cruzeiro, atual vice-líder. Por outro lado, o Internacional teminou a rodada com 24 pontos, na 12ª posição do Brasileirão.