Juninho foi apresentado nesta terça-feira (21) e, logo nas primeiras palavras, o atacante do Flamengo evitou comparações com Gabigol. O jogador afirmou que é apenas "mais um trabalhador" que chegou para ajudar a equipe rubro-negra.

Juninho explica escolha pelo Flamengo: 'Não pensei duas vezes'

- Não tenho o que falar do Gabriel. O que ele fez aqui é visível para todos. Ainda mais para os flamenguistas. Acompanhei e sei o que ele fez. Tenho muito respeito por ele. Tem um legado no clube que é difícil de apagar. Sou mais um trabalhador que está aqui para ajudar a minha equipe como for - disse Juninho.

O novo atacante do Flamengo também contou quais são as suas principais características. Segundo Juninho, a velocidade e pressão em cima dos zagueiros são suas maiores valências.

- Depende do modelo. Depende do time que for jogar, a forma que jogam. Depende do treinador como me pede a minha função. Não vejo dificuldade em jogar aberto ou centralizado, mas prefiro estar centralizado por estar mais próximo ao gol. Estou sempre a procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, dando assistências ou fazendo gols. Minhas características: velocidade e pressão em cima dos centrais. Não tem muito o que dizer. O Filipe e o Boto me acompanharam e sabem da minha capacidade - contou o atacante do Flamengo, que complementou:

- Fiquei sem acreditar no início. Quando recebi uma ligação dele, eu fiquei super feliz. Disse que eu encaixo no modelo de jogo dele, não só do Flamengo. Isso fez todo sentido. É um sonho o que estou vivendo hoje.

Juninho ainda analisou as diferenças entre o futebol brasileiro e do exterior. O atacante do Flamengo citou o calendário como a maior dificuldade a ser superada.

- O mais difícil é o calendário, porque o futebol são 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. Se for comparar com o Azerbaijão, o Qarabag é um time que está sempre disputando a Liga Europa, que não é uma competição qualquer. Estávamos sempre enfrentando times grandes. Estou pronto para este momento e preparado para isso - afirmou.

Juninho recebe camisa do Flamengo ao lado de José Boto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

