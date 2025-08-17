Giorgian de Arrascaeta alcançou uma marca importante pelo Flamengo neste domingo (17). O uruguaio chegou à sua 100ª assistência com o manto rubro-negro durante a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 participou diretamente de dois gols da equipe: deu o passe para Pedro abrir o placar logo no início e, mais tarde, serviu Plata no terceiro gol da partida.

A feito foi atingido justamente em sua volta ao time, depois de cumprir suspensão no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, também contra o Internacional. Escalado como titular, Arrascaeta não apenas deu as duas assistências como ainda participou do lance que resultou no outro gol de Pedro, o primeiro no jogo, ao acionar Varela, que assistiu ao camisa 9.

Além das contribuições como garçom, Arrascaeta também tem sido decisivo como finalizador. No Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do Flamengo com 10 gols feitos até aqui. Considerando toda a temporada, o uruguaio soma 14 bolas na rede, além de 11 assistências em 2025.

Com os números atuais, o meia acumula participação direta em 25 gols do Fla no ano, entre finalizações próprias e passes para companheiros. O feito das 100 assistências consolida ainda mais sua trajetória no Flamengo, equipe que defende desde 2019. Na história, apenas três jogadores têm serviram mais os companheiros que Arrascaeta: Zico, com 174, Júnior, com 152, e Adílio, com 102.

Arrascaeta e Pedro comemoram gol do Flamengo diante do Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

