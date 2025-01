O Flamengo avançou nas negociações em busca da contratação de Danilo. Além disso, a Juventus não é um empecilho na operação entre o clube carioca e o jogador. Existe um acordo encaminhado entre o clube italiano e o atleta por uma rescisão amigável. Sendo assim, o lateral-direito seria liberado para se transferir na janela de janeiro sem gerar custo ao seu próximo clube.

continua após a publicidade

➡️ Desejo de Vitão pode ser fundamental para ida de zagueiro ao Flamengo

A informação foi dada inicialmente pelo “ge” e confirmada pelo Lance!. Um dos fatores-chave para um possível desfecho positivo para o Flamengo se dá por questões pessoais de Danilo. O atleta vê a ida para o Rio de Janeiro com bons olhos devido à proximidade com Minas Gerais, onde sua família e a de sua esposa residem.

Outras questões referem-se ao fato da família do atleta torcer para o Flamengo. Além disso, a influência de Alex Sandro, que chegou ao Mais Querido em 2024 e atuou com o lateral-direito no Santos e na Seleção Brasileira, tem sido importante no processo.

continua após a publicidade

Ainda assim, o futuro do atleta está em aberto e restam detalhes a serem resolvidos. Uma delas é a questão do tempo de contrato, que ainda não foi acertada entre clube e jogador.

No Flamengo, Danilo também teria a chance de disputar o Mundial de Clubes. A Juventus está classificada para o torneio, mas a Velha Senhora não conta mais com o jogador, que não terá vínculo renovado.

continua após a publicidade

Rivais do Flamengo na disputa

Inicialmente, Danilo esteve mais inclinado a permanecer na Europa. No entanto, o atleta mudou de ideia diversas vezes nas últimas semanas e vê um retorno ao Brasil como algo positivo.

Por conta disso, o jogador deixou de lado a oportunidade de defender o Napoli, que buscou a chegada do ex-capitão da Juventus. No entanto, o Flamengo tem a concorrência do Santos.

Danilo possui um respeito muito grande pelo Peixe e uma possível ida de Neymar poderia influenciar a cabeça do lateral. Mas o Alvinegro Praiano não é visto como um concorrente do mesmo nível do ponto de vista financeiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo