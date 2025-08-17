Flamengo vence o Internacional às vésperas de duelo pela Libertadores
Pedro marcou dois dos três gols rubro-negros. Plata fechou o placar
Com gols de Pedro, marcados aos 6 e aos 11 do primeiro tempo e de Plana no segundo tempo – Borré descontou no final –, o Flamengo venceu o Internacional por 3 a 1, na noite deste domingo (17), no estádio Beira-Rio. Como no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (13) passada, o Rubro-Negro dominou o primeiro tempo do embate válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, não deixou o Colorado ver a cor da bola nos minutos iniciais do confronto. Na etapa final, administrou o resultado.
Com o resultado, o Flamengo se manteve na primeira colocação, indo a 43 pontos. Do lado alvirrubro, o Inter estacionou na 12ª colocação, com 24 pontos.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Flamengo
Antes de o relógio marcar um minuto, o Flamengo já armava um salcedo na área colorada. Com menos de dois minutos, Vitinho tomava o amarelo. E numa cobrança de falta, Léo Ortiz cabeceou raspando o travessão de Anthoni. E foram necessários apenas seis minutos para o Rubro-Negro abrir o placar. Em levantamento de Arrascaeta, Valera ajeitou para Pedro balançar as redes. Gol do Flamengo! 0 a 1.
O Fla ampliou os 11. Em uma aula de contra-ataque, com avanço rápido e mortal, bola de pé em pé, Lino tocou para Arrascaeta e o uruguaio passou para Pedro, que teve tempo e liberdade para dominar e tirar de Anthoni. Gol do Flamengo! 0 a 2. Com a vantagem e o Inter no bolso, a equipe carioca passou a tirar a velocidade do jogo, rodando a bola, sem ser pressionado pelo adversário.
Quando tinha a posse, o Colorado abusava dos erros de passe ou parava na bem postada defesa. O Inter até conseguiu uma série de quatro escanteios, mas sem levar perigo para Rossi. Aos 39, após cobrança de escanteio, Léo Pereira acertou a trave colorada após uma bela bicicleta. Na sequência, o time de Roger Machado conseguiu levar algum perigo à área carioca.
Aos 40, Valencia avançou a dribles pelo lado esquerdo. Com Aguirre e Borré postados para receber, o equatoriano abusou da individualidade e bateu na defesa. Pouco depois, aos 43, em cobrança de escanteio, Clayton Sampaio cabeceou no cantinho, mas para fora. E aos 45, Alan Benítez recebeu lançamento na área rubro negra e bateu para grande defesa de Rossi.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Flamengo
Como na quarta, o Internacional voltou com mais posse. Isso não significou ofensividade. Tanto que aos 4, o Flamengo abusou de perder a chance de ampliar. Primeiro, Samuel Lino parou nos pés de Victor Gabriel. Depois com Luiz Araújo ficando em Aguirre. O Colorado tentava responder, mas ou parava na defesa carioca ou errava no último passe. Até que, aos 8, teve sua melhor chance. Em triangulação pela esquerda, Gustavo Prado entrou da esquerda para o meio e bateu de longe. Rossi fez grande defesa.
Aos 14, Varela foi lançado no findo, passou por Victor Gabriel e centrou. A redonda chegou a Arrascaeta que bateu seco, mas Richard desviou. O Rubro-Negro voltou a colocar o enfrentamento no bolso e, aos 16, numa roubada na intermediária, Arrascaeta serviu Plata, que chutou rasteiro. Gol do Flamengo! 0 a 3. Foi a 100ª assistência do uruguaio com a camisa da equipe carioca. Aos 28, Airton Lucas quase fez o quarto. Ele arrancou do meio-campo e chegou à área, tentando encobrir Anthoni.
A partir das entradas de Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley e Ricardo Mathias, o Alvirrubro voltou a ter alguma posse. Deixando de sofrer com as ações do Flamengo, mas sem levar perigo ao adversário. Como aos 34, quando Wesley lançou Bernabei. O argentino venceu a dividida com Plata e foi ao fundo, mas colocou nas mãos de Rossi ao tentar levantar na área. Aos 43, Rodríguez passou para Wesley que tocou para Borré dentro da área. Pela esquerda, o colombiano bateu, para defesa de Rossi.
Nos acréscimo, após roubada de bola no meio, Rodríguez avançou pelo meio, rabiscou, limpando dois defensores, e chutou alto. Caprichosamente, a bola bateu no alto da trave direita do goleiro argentino. Na sequência, Rodríguez lançou Bernabei que cruzou da esquerda. Rafael Borré se antecipou e descontou. Gol do Inter! 1 a 3.
O que vem pela frente
Internacional e Flamengo viram agora a chave para a Libertadores. As duas equipes voltam a se enfrentar pelas oitavas de final do torneio continental. O Rubro Negro, que venceu por 1 a 0 o jogo de ida, tem a vantagem do empate. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para se clarificar. Vitória simples do Alvirrubro leva a partida para os pênaltis.
No Brasileirão, o Inter volta a campo no sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Com terceiro amarelo, Vitinho e Valencia não ficam à disposição. Já o Flamengo joga somente na segunda (25), às 21h, no Maracanã, contra o Vitória.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FLAMENGO
20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: 18h30min (de Brasília), 17 de agosto de 2025
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
🥅 Gols: Pedro (6' e 11'/1º), Plata (16'/2º), Borré (47'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Valencia e Vitinho (I);
💸 Renda: R$ 670.689,50
🧑🤝🧑 Público pagante: 19.951
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Anthoni; Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre (Bernabei); Richard (Thiago Maia), Bruno Henrique (Alan Rodríguez), Vitinho (Wesley) e Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia (Ricardo Mathias).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Lucas; Jorginho (Carrascal), Saúl (Walace Yan) e Arrascaeta (De La Cruz); Luiz Araújo, Pedro (Plata) e Samuel Lino
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
4️⃣ Quarto árbitro: Franciel dos Santos Martins (SC)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
