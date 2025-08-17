Neste domingo (17), o Flamengo deu adeus ao Brasileirão Feminino 2025. A equipe rubro-negra foi superada pelo Palmeiras por 3 a 0, na Arena Barueri, em partida válida pela volta das quartas de final. Após o confronto, a treinadora Rosana Augusto avaliou a campanha e falou sobre a importância do apoio da torcida.

— A torcida do Flamengo, no Instagram, é muito ativa. Mas, claro, a gente precisa fazer por onde para a torcida nos apoiar também nos estádios, isso com certeza faz toda diferença. Então, nação, continue nos apoiando, que a gente garante que vai sempre entregar nosso melhor — destacou a comandante rubro-negra.

Dentro de campo, Rosana fez uma análise do desempenho do time contra o Palmeiras. Segundo a técnica, o Flamengo iniciou a partida com uma proposta clara, valorizando a posse de bola e apostando em um jogo mais apoiado. No entanto, a estratégia mudou em determinados momentos e acabou favorecendo o adversário.

— A gente começa o jogo muito bem, com um jogo um pouco mais curto, mais apoiado. Nos momentos que a gente começou a lançar a bola, era tudo que o Palmeiras queria. Aí ficou a Amanda Gutierres e a Maranhão, que desequilibraram o jogo, já na nossa última linha (...) alguns erros individuais, de vencer duelos… Mas, lembrando que o Palmeiras é um time muito qualificado, a gente não sai daqui perdendo para qualquer equipe. Para mim, é a melhor equipe tecnicamente, de peças individuais, da competição — completou.

Campanha do Flamengo no Brasileirão Feminino

O Rubro-Negro fechou a primeira fase na quinta colocação, com 27 pontos em 15 jogos. A equipe teve oito vitórias, três empates e quatro derrotas. No mata-mata, venceu o primeiro jogo por 3 a 2, em Volta Redonda, e perdeu por 3 a 0 no jogo de volta.

O Flamengo encerra a participação no campeonato entre os oito melhores e agora volta suas atenções para a sequência da temporada. A equipe disputa as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina diante do São Paulo, na quarta-feira, 17 de setembro. Além disso, disputa o Campeonato Carioca.