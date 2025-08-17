Filipe Luís elege Ayrton Lucas como melhor jogador do Flamengo no Mundial
Técnico coloca camisa 6 à frente de Matías Viña na hierarquia da lateral-esquerda
Técnico do Flamengo, Filipe Luís declarou neste domingo (17) que Ayrton Lucas foi o melhor jogador da equipe no Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, pela 20ª rodada do Brasileirão, o comandante rubro-negro elogiou o camisa 6.
Ayrton foi titular da equipe no Beira-Rio, após Alex Sandro iniciar a partida da última quarta-feira (13), no Maracanã, também contra o Colorado. Questionado sobre as poucas chances para Matías Viña, o treinador do Fla apontou a concorrência como motivo e destacou os outros laterais do elenco.
— Sobre o Viña, é concorrência. Alex Sandro vem muito bem, é titular da Seleção. O Ayrton Lucas foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes. Sinceramente, para deixar um dos dois é difícil. Os três estão bem. Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador sofre. Grande jogo do Ayrton Lucas. Está bonito de ver a disputa pela titularidade — destacou Filipe.
No Mundial, Ayrton Lucas participou de três partidas com o Flamengo. Ele foi titular nas vitórias sobre Espérance e Chelsea, na fase de grupos, e entrou em campo já nos minutos finais da derrota para o Bayern de Munique, que rendeu à equipe a eliminação nas oitavas de final da competição.
