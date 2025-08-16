Hugo Souza vira assunto após gol em Corinthians x Bahia: ‘Não é de hoje’

Corinthians e Bahia se enfrentam, neste sábado (16), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe tricolor saiu na frente do placar logo no início do confronto. Nas redes sociais, torcedores do clube paulista entenderam que o goleiro Hugo Souza falhou no lance.

O cronômetro marcava dois minutos, quando Michel Araújo arriscou um chute cruzado na direção do gol alvinegro. O chute rasteiro pegou o goleiro Hugo Souza desprevinido. Ao tentar realizar a defesa, o arqueiro chegou a tocar na bola, mas não teve força suficiente para interromper a trajetória dela.

Após o gol, torcedores do Corinthians apontaram para uma falha do jogador no lance. Alguns chegaram a questionar a qualidade dele e chamaram atenção para uma queda de rendimento. Veja a repercussão abaixo: