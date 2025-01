O Flamengo tem conversas pela contratação de Vitão, jogador do Internacional. O clube carioca ofereceu 10 milhões de euros (R$ 62,4 milhões na cotação atual), valor que incluiu a dívida do Colorado por Thiago Maia. A oferta, no entanto, foi recusada. O Rubro-Negro confia no desejo do atleta para fechar o negócio.

A reportagem do Lance! apurou que Vitão e seu estafe enxergam com bons olhos a ida ao Flamengo. Além de uma valorização salarial, o defensor estaria em uma vitrine ainda maior para o futebol internacional.

A ação do clube carioca no mercado é motivada pelas recentes saídas dos zagueiros Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, e David Luiz, que deixou o elenco após não ter contrato renovado. Assim, a chegada de um novo zagueiro torna-se necessária no Ninho do Urubu.

Aos 24 anos, Vitão foi um dos destaques do Internacional na temporada passada. O zagueiro também já trabalhou com o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2022.