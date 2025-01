Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A bola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão do sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Premier.

Tudo sobre o jogo entre Volta Redonda e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Flamengo

5ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

📺 Onde assistir: sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming);

Jogadores do Flamengo comemorando um gol (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Chay; Mirandinha, Kelvin e Bruno Santos

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar e Gerson; Arrascaeta, De La Cruz e Bruno Henrique; Plata.