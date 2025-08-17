Filipe Luís vê Pedro ‘inspirado’ e projeta decisão contra o Internacional

Técnico do Flamengo, Filipe Luís rasgou elogios à atuação de Pedro na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional neste domingo (17), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante rubro-negro afirmou que o atacante, autor de dois gols, estava "inspirado" e "fez a diferença" para o time.

— Não abriria nenhum plano que exploramos, mas posso dizer que fomos determinantes na área do Inter. Chegamos no começo do jogo. O Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixar ele mais perto do que seria a última linha do Inter porque quando ele está perto da área é um jogador determinante e diferente. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. Depois, no segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar com o terceiro gol — disse Filipe.

O treinador avaliou também a diferenças entre os jogos contra o Inter. O Fla derrotou o adversário na última quarta-feira (13), no Maracanã, e neste domingo (17), antes de enfrentá-lo novamente na próxima quarta (20), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

— Todos os jogos nos oferecem um guia. Ele guia pelo caminho que você tem que melhorar. Corrigir os erros. No primeiro jogo, nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo. Não conseguimos gerar vantagem em alguns momentos. Sempre é importante para mim vencer. Futebol é um estado de ânimo, de confiança. Na minha visão, começa hoje. É sempre ganhar, não cometer erros. Hoje era o jogo de hoje. Agora vamos pensar na quarta-feira — disse.

— Eu penso que reforça a ideia perante ao grupo. Reforça a força do grupo, do elenco. Aonde vai jogar, contra quem for, pode competir da mesma forma. Independentemente dos jogadores que joguem. É isso que faz um elenco forte e que pode competir por essa competição tão difícil como é a Libertadores. Nos dá confiança para o jogo de quarta-feira, mas esse jogo é outra história. Vai ser outro ambiente no estádio e vamos te que fazer um jogo perfeito — completou.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante vitória sobre o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Outras respostas de Filipe Luís após Internacional x Flamengo

Saúl titular e Viña sem oportunidades

— Saúl fez um grande jogo, excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, ele não treinava com nenhuma equipe e estava de férias. Até ele pegar a forma física, eu tentei dar minutos. Ele se lesiona pouco. Essa função de volante é tão importante na minha equipe, é o coração do meu time, e exige muito. Não é simples ele chegar e jogar. Eu senti que ele estava preparado. Ele elevou bastante.

— Viña. Concorrência. Alex Sandro vem muito bem, é titular da Seleção. O Ayrton Lucas foi o nosso melhor jogador do Mundial de Clubes. Sinceramente, para deixar um dos dois é difícil. Os três estão bem. Quando você tem muitos jogadores, o coração do treinador sofre. Grande jogo do Ayrton Lucas. Está bonito de ver a disputa pela titularidade.

Espera pressão do Inter?

— O Inter tem que nos pressionar, não tenho dúvida de que eles vão tentar. O Inter tenta ter a bola, pressionar o adversário, hoje mesmo tentaram e conseguiram criar algumas jogadas de perigo. É uma coisa que não abrem mão. Na casa deles, eles vêm pressionar o Flamengo.

Marcação individual em Alan Patrick

— Se eu fosse marcação individual, não diria aqui, mas é um jogador extraordinário. É um prazer vê-lo jogar aqui. Quando a bola cai no pé, faz a diferença.

Mandar jogadores para o Mundial sub-20

— Falei com o João (Victor), o que está acontecendo com o João me deixa um pouco triste. Quando o Danilo estava machucada, ele era o reserva imediato. Eu preciso dele. Penso em dar minutos para ele se desenvolver, mas infelizmente ele não teve tantos nem aqui, nem no sub-20. A volta do Danilo me permitiu descer ele e jogar esse jogo da final do Mundial Sub-20. Esse jogo é importante pro clube e é importante que se fale disso. O Matheus também precisa jogar. Ficar aqui só treinando, não entrar, deixa ele triste, deixa cabisbaixo e ele acaba não se desenvolvendo. Espero que eles podem fazer um grande jogo.

— O Wallace (Yan), não. Ele vai ficar aqui comigo.

Calendário cheio

— É um privilégio você ter calendário recheado, significa que você tá vivo nas competições e disputa todas elas. Mas podemos melhorar, fazer um calendário melhor para os próximos anos. Tudo isso dá para melhorar. Gosto das pessoas que tem convicções do que fazem. O Roger tomou uma decisão de poupar com convicção. Gosto desse tipo de pessoa. Somente pessoas com convicções são capazes de melhorar o futebol brasileiro. Cada um de nós que está participando tenta fazer a sua parte.

Repertório ofensivo

— Sempre existem ajustes. Às vezes os analistas conseguem ver esses ajustes que fazemos no nosso plano de jogo e cada jogo é uma história diferente. Mas o modelo do Flamengo é sempre o mesmo independente do adversário que jogamos: tentar pressionar, propor o jogo, controlar o jogo e finalizar o máximo de vezes no gol adversário.

Meio-campo ideal?

— É o campo que vai falar quem vai ser titular. Temos o Erick (Pulgar) que vai voltar perto de outubro, que foi e é um pilar dessa equipe. Um jogador muito importante. Temos o Nico (De La Cruz), que no primeiro semestre foi o dono dessa posição. Essa dupla de volantes que já nos deu tantas alegrias, mas infelizmente passaram por problemas. Agora o Nico (De La Cruz) está voltando. Depois, com tantos jogos, vai dar pra todos jogarem. O importante é elevarem o nível e que compitam entre eles.

