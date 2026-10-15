Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Conmebol veta reforço do Estudiantes de jogar contra o Flamengo

Zagueiro argentino não poderá jogar a semifinal da Libertadores

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 12:27
Favorite o Lance! no Google
Estudiantes celebra classificação diante do Corinthians nas quartas de final da Libertadores
Estudiantes celebra classificação diante do Corinthians nas quartas de final da Libertadores

A Conmebol rejeitou o pedido de inscrição do zagueiro Marcos Rojo na Libertadores, vetando a participação do argentino na semifinal entre Estudiantes e Flamengo. O jogador havia sido contratado na semana passada para reforçar o Estudiantes de La Plata na reta final da temporada.

O veto da participação do zagueiro foi comunicado ao clube horas antes do confronto de ida entre as equipes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

continua após a publicidade

O clube argentino contestou a decisão e anunciou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O Estudiantes afirma que o registro foi feito dentro das normas da Conmebol.

Em nota oficial, o Estudiantes argumentou que a confederação havia autorizado a inscrição de outros jogadores em situações idênticas. O clube pediu ao TAS a aplicação de uma medida cautelar para reverter o veto.

continua após a publicidade

➡️ Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo

Estudiantes contesta decisão e aciona Tribunal Arbitral do Esporte

Confira a nota oficial do clube argentino:

"O Estudiantes informa que a Conmebol resolveu rejeitar o pedido de inscrição do jogador Marcos Rojo. O clube manifesta que o registro do jogador foi realizado em tudo de acordo com a normativa vigente, e expressa sua discordância com a decisão adotada pela Conmebol, toda vez que em recentes casos dito organismo emitiu pareceres favoráveis, dando curso à inscrição de jogadores cuja solicitação foi realizada em idênticas condições às em que se encontrava a de Marcos.

Neste caso, a Conmebol deveria ter aplicado idêntico critério. Neste entendimento, tratando-se de uma reclamação justa, o clube recorrerá à resolução perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), solicitando a aplicação de uma medida cautelar que reverta o resolvido".

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Flamengo

Libertadores: Flamengo abre decisão em La Plata com desfalques e milhões em jogo

Há 4 horas
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo

Rossi volta a La Plata entre a memória de herói e a pressão por regularidade no Flamengo

Há 5 horas
Pedro e jogadores do Estudiantes disputam bola em partida válida pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Estudiantes e Flamengo na Libertadores

Há 5 horas
Jogadores de Estudiantes e Flamengo em La Plata

Flamengo

Batalha de La Plata: Flamengo retorna, em alerta, ao palco de 'guerra' na Libertadores

Há 5 horas
Time do Palmeiras comemorando vitória em cima do Fluminense, pela Libertadores

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Futebol horroroso'

Há 6 horas
Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions

Futebol Internacional

Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Leo Jardim observa treinamento do Flamengo

Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação

Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo futebol feminino

Flamengo x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo

Pedro Henrique, reforço do Flamengo, chega ao Rio e inicia atividades no Ninho

Entrada de Erick Pulgar no Flamengo x Fluminense

Pulgar, do Flamengo, é denunciado por forte entrada em jogador do Fluminense

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Jogadores do Flamengo comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores da América

Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo

Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Luis Robayo / AFP)

Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

José Boto faz crítica à arbitragem e manda recado: 'Deveriam ser assim'

Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense

Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Gramado do Maracanã

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Leonardo Jardim Flamengo

Flamengo divulga relacionados para semifinal da Libertadores com cinco desfalques