Conmebol veta reforço do Estudiantes de jogar contra o Flamengo
Zagueiro argentino não poderá jogar a semifinal da Libertadores
A Conmebol rejeitou o pedido de inscrição do zagueiro Marcos Rojo na Libertadores, vetando a participação do argentino na semifinal entre Estudiantes e Flamengo. O jogador havia sido contratado na semana passada para reforçar o Estudiantes de La Plata na reta final da temporada.
O veto da participação do zagueiro foi comunicado ao clube horas antes do confronto de ida entre as equipes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.
O clube argentino contestou a decisão e anunciou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O Estudiantes afirma que o registro foi feito dentro das normas da Conmebol.
Em nota oficial, o Estudiantes argumentou que a confederação havia autorizado a inscrição de outros jogadores em situações idênticas. O clube pediu ao TAS a aplicação de uma medida cautelar para reverter o veto.
➡️ Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo
Estudiantes contesta decisão e aciona Tribunal Arbitral do Esporte
Confira a nota oficial do clube argentino:
"O Estudiantes informa que a Conmebol resolveu rejeitar o pedido de inscrição do jogador Marcos Rojo. O clube manifesta que o registro do jogador foi realizado em tudo de acordo com a normativa vigente, e expressa sua discordância com a decisão adotada pela Conmebol, toda vez que em recentes casos dito organismo emitiu pareceres favoráveis, dando curso à inscrição de jogadores cuja solicitação foi realizada em idênticas condições às em que se encontrava a de Marcos.
Neste caso, a Conmebol deveria ter aplicado idêntico critério. Neste entendimento, tratando-se de uma reclamação justa, o clube recorrerá à resolução perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), solicitando a aplicação de uma medida cautelar que reverta o resolvido".
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