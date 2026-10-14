Árbitro de polêmica bizarra vai apitar Estudiantes x Flamengo
Juiz paraguaio inédito para o Flamengo já apitou três partidas dos argentinos
A semifinal da Libertadores entre Estudiantes e Flamengo ganhou seus contornos de bastidor com a definição da equipe de arbitragem. A Conmebol designou o paraguaio Juan Benítez para comandar a partida de ida do confronto continental nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, na Argentina.
A escolha chama atenção pelo retrospecto contrastante entre os clubes e por um episódio bizarro na carreira do juiz: enquanto jamais apitou um compromisso do Flamengo na história, Benítez acumula bagagem em jogos da equipe de La Plata, inclusive diante de brasileiros.
A polêmica do 'VAR caseiro' que rendeu gancho
O nome do árbitro paraguaio ficou marcado no cenário internacional após um caso inusitado registrado no futebol de seu país em 2019. Durante o duelo entre Sportivo Luqueño e Nacional, Benítez expulsou o atleta Marcos Riveros por duplo cartão amarelo ainda no primeiro tempo.
Ao chegar em sua residência após o apito final, o juiz decidiu rever o lance pela televisão e percebeu que havia errado na decisão. Diante do equívoco, ele redigiu e enviou um relatório formal à Associação Paraguaia de Futebol, tentando anular o cartão. A atitude, apelidada pela imprensa de 'VAR caseiro', foi considerada uma infração administrativa pelo Tribunal Disciplinar da entidade, resultando em uma severa punição de oito partidas de suspensão para o árbitro.
Histórico favorável aos argentinos e duelo inédito para o Flamengo
Se no Ninho do Urubu o paraguaio é uma figura inédita no apito, no Estudiantes a presença de Juan Benítez traz lembranças recentes e um retrospecto positivo para os donos da casa. O juiz já esteve à frente de três partidas continentais dos alvirrubros, acumulando duas vitórias e uma derrota — dois desses jogos contra clubes do Brasil.
Em 2022, Benítez comandou o triunfo do time argentino sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na fase de grupos da Libertadores. Três anos depois, em 2025, apitou a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre os argentinos, também no torneio continental. Por fim, na atual edição de 2026, o paraguaio esteve no apito na vitória do Estudiantes por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín-COL.
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