Ex-Seleção Brasileira critica Filipe Luis após eliminação do Flamengo

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 2 e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa no último domingo (29). Em entrevista, um ex-jogador do clube e da Seleção Brasileira desabafou sobre a partida e disse que o técnico Filipe Luis aprendeu uma lição com a classificação de um rival.

continua após a publicidade

Com gols contra de Pulgar, dois de Harry Kane, e um de Goretzka, o Bayern levou a melhor e se garantiu nas quartas de final do Mundial de Clubes. O clube alemão vai enfrentar o Paris Saint Germain, que despachou o Inter Miami por 4 a 0.

➡️Atitude de alvo do Flamengo no Mundial de Clubes irrita torcida

Em entrevista à "Placar TV", o ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira Zinho, desabafou sobre a partida e disse que o jovem técnico Filipe Luis aprendeu uma lição com a classificação do Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

- Eu fiquei nervoso. Fiquei muito triste. Estou vendo todo mundo elogiando, que o Flamengo caiu de cabeça erguida. Eu prefiro ganhar de cabeça baixa - começou Zinho

- Acho que o Fluminense foi maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho e seus atletas que abraçaram o que o treinador queria. E deu uma lição ao Flamengo e ao Filipe Luis, que disse que não ia mudar seu jeito de jogar. Agora está pegando o avião para vir embora.

continua após a publicidade

Filipe Luís (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Zico é sincero sobre eliminação do Flamengo: ‘Não tem domínio nenhum’

O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 2, neste domingo (29), e se despediu do Mundial de Clubes da Fifa nas oitavas de final. Ídolo do Flamengo, Zico falou da atuação do Rubro-Negro contra os alemães.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Domínio? Não tem domínio nenhum. O Flamengo foi muito bem. Competiu de forma dentro daquilo que o Filipe Luís quer que o time jogue. Mas ali dentro do campo você tem que ter algumas coisas que elas precisam ser importantes. Você quando passa num campeonato como esse, das oitavas, é erro zero. Não adianta, que os times aproveitam pra aquela bolinha ali. E não pode errar contra o Bayern de Munique. Não pode errar contra o Bayern de Munique. Custa caro. Custou caro pro Flamengo - disse o craque.