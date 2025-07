Goleiro do Flamengo é alvo de consultas de clubes brasileiros e estrangeiros

Goleiro do Flamengo, Matheus Cunha é alvo de consultas de clubes brasileiros e estrangeiros com a proximidade da abertura da janela de transferências. O atleta tem contrato até dezembro e está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe.

De acordo com as informações do Lance!, essas consultas chegaram através do estafe de Matheus Cunha, mas o Flamengo ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador. E nenhuma decisão ainda foi tomada, uma vez que as conversas só irão avançar com o Rubro-Negro ciente de tudo.

Nas últimas semanas, o Flamengo estava com a cabeça no Mundial de Clubes, que está sendo disputado nos Estados Unidos. Com a eliminação da equipe após a derrota para o Bayern de Munique, José Boto e o estafe de Matheus Cunha devem sentar e conversar para definir o futuro do goleiro.

No Flamengo, Matheus Cunha vem tendo poucas oportunidades sob comando de Filipe Luís, tendo feito apenas cinco jogos em 2025. No ano passado, o atleta fez 12 jogos e era o titular de Tite na Copa do Brasil, mas foi para o banco de reservas a partir da semifinal do torneio devido a saída do ex-treinador.

