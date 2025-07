Atitude de alvo do Flamengo no Mundial de Clubes irrita torcida

A Juventus foi eliminada do Mundial de Clubes para o Real Madrid, nesta terça-feira (1), depois de perder por 1 a 0 nas oitavas de final. O atacante Vlahović, que José Boto declarou que é alvo do Flamengo, irritou a torcida com uma atitude depois do jogo.

continua após a publicidade

No retorno de Mbappé ao Real Madrid, quem roubou a cena diante da Juventus foi o jovem Gonzalo García. O substituto do craque voltou a brilhar e marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), qualificando os Merengues às quartas de final do Mundial de Clubes.

Após a partida, Dušan Vlahović, atacante sérvio da Juventus, curtiu uma postam de Jude Bellingham, do Real Madrid, comemorando a vitória no Mundial de Clubes. A atitude tirou a torcida do clube italiano do sério.

continua após a publicidade

➡️Luxemburgo crava favorito para vencer o Mundial de Clubes: ‘Chega devagarinho’

Veja postagem de Bellingham e curtida de Vlahović, alvo do Flamengo, que irritou a torcida no Mundial de Clubes

Vlahovic, alvo do Flamengo, irrita torcida da Juventus no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Real Madrid x Juventus

Com a permissão das cores e de seu mascote, a Juve entrou em campo pelo Mundial de Clubes sendo considerada como zebra, mas não se intimidou com o adversário e teve um início forte. Aos seis minutos, Kolo Muani tocou de letra para Yildiz, que devolveu em lindo passe na frente. O centroavante francês saiu cara a cara com Courtois, mas perdeu o tempo da finalização e tentou a cavadinha, jogando por cima da meta. Quatro minutos depois, foi a vez do central escapar com liberdade pelo meio e finalizar com perigo à direita do gol do belga.

Vlahovic comemora gol após falha de Ederson (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A resposta do Real Madrid no Mundial de Clubes demorou, mas chegou. Aos 29', em jogada trabalhada com paciência, Valverde foi lançado por Arda Güler no fundo e achou passe paralelo à linha do fim do campo para Bellingham. Invadindo a pequena área, o camisa 5 bateu cruzado, mas Di Gregorio esticou o pé direito para fazer grande defesa. Oito minutos depois, em jogada ensaiada de escanteio, Tchouaméni errou o tempo da cabeçada e Huijsen também não alcançou com o pé esquerdo. O goleiro italiano voltou a aparecer aos 46', quando Valverde acertou petardo de fora da área e o obrigou a voar com a mão esquerda para manter o empate sem gols até o intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na volta para a segunda etapa, o Real deu a primeira espetada. Bellingham dominou cruzamento e poderia ter virado uma bicicleta, mas preferiu servir Valverde, que pegou de primeira e levou perigo à meta. A Juve respondeu em contra-ataque: Lloyd Kelly recebeu em profundidade e cruzou para o meio; Huijsen furou o corte e Kolo Muani não acreditou no erro, mas o lance foi parado por impedimento.

Vini Jr apareceu aos 6' ao ser lançado em contra-ataque com liberdade, mas demorou para finalizar e foi travado por Locatelli. Di Gregorio operou dois milagres nos lances seguintes, em chutes de Bellingham e Huijsen. Mas aos 8', não houve perdão: Alexander-Arnold fez cruzamento exímio para o jovem iluminado Gonzalo García, que apareceu livre para testar firme, sem chances para o arqueiro italiano. Três gols em quatro jogos para o substituto de Mbappé.

O que Bellingham não fez antes, Valverde não temeu em fazer: em cruzamento desviado de Vini Jr, o uruguaio emendou a puxeta, obrigando Di Gregorio a nova intervenção. Aos 25', a Juventus acordou: Kolo Muani fez jogada de pivô para Nico González, que arriscou à esquerda de Courtois. Quem mantinha as chances de uma reação era o goleiro bianconero: Arda Güler emendou rebote na meia-lua e viu um milagre do arqueiro. A falta de criatividade e imposição dos italianos custou caro, e o Real, controlando a posse e o tempo, apenas garantiu o carimbo no passaporte rumo às quartas de final do Mundial de Clubes.

Flamengo sonha com Vlahovic

José Boto foi entrevistado no tradicional jornal italiano La Gazzetta dello Sport no dia 22 de junho. De origem portuguesa e com passagens por Benfica, Shakhtar e PAOK, Boto falou sobre o projeto ambicioso do clube carioca, revelou detalhes sobre o interesse de clubes italianos em Wesley, lateral-direito revelação do time, e surpreendeu ao declarar que gostaria de contar com Vlahovic no elenco rubro-negro.

- Por aquilo que precisamos agora, pensaria em Vlahovic. O problema não seriam os valores, mas sim convencer jogadores desse nível a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca.