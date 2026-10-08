Boto garante meia no Flamengo e faz alerta sobre gringos

Em uma entrevista concedida ao tradicional jornal espanhol AS, o dirigente do Flamengo, José Boto, deu declarações esclarecedoras sobre o planejamento do clube carioca e os rumos do futebol nacional. Além de decretar a permanência do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, o português abordou o longo processo de recuperação médica do atleta e fez um alerta severo sobre os impactos da futura redução do limite de estrangeiros no Brasileirão até 2027.

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Em entrevista ao jornal AS, José Boto fez um alerta sobre a redução do limite de estrangeiros no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

O drama médico de Saúl e a cirurgia no tendão

Boto detalhou a temporada do meio-campista Saúl Ñíguez. O dirigente lembrou que o atleta teve papel fundamental no fim de 2025, cobrindo a ausência de Eric Pulgar (lesionado no Mundial de Clubes), mas que o ano de 2026 acabou comprometido por questões médicas.

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Saúl conviveu com um quadro grave no tendão de Aquiles que o levou à mesa de cirurgia no fim de 2025. O processo de recuperação atrasou seu recondicionamento físico, gerando cobranças e oscilações.

— A verdade é que tem sido um ano difícil para ele, principalmente por motivos físicos e médicos. O Saúl teve um problema no tendão de Aquiles que levou a uma cirurgia no final de 2025, e tem sido difícil voltar à sua melhor forma. Mas acho que ele está em boa forma agora e fez algumas partidas fantásticas, no nível dele. Ele será muito útil nesta reta final de temporada — explicou Boto.

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José Boto confirmou a permanência de Saúl Ñíguez no Flamengo após recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles (Foto: Fernando Torres / AGIF / Folhapress)

Resposta sobre o mercado e permanência bancada

Com o surgimento de especulações no mercado da bola apontando um possível retorno de Saúl ao futebol europeu, Boto foi enfático e rechaçou qualquer hipótese de transferência imediata. O dirigente elogiou a paciência do jogador diante da forte concorrência no elenco do Flamengo.

— Não vai sair. Ele tinha consciência de que não estava jogando por causa de limitações físicas e porque temos jogadores excelentes na posição. Não é fácil conquistar uma vaga de titular no Flamengo. Mas ele teve paciência, capacidade de entender a situação e trabalhou duro. Agora, está em posição de lutar por um lugar na equipe titular — finalizou o dirigente ao jornal AS.

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Alerta de Boto sobre o limite de gringos

Questionado sobre a projeção de diminuição das vagas para estrangeiros no Brasileirão até 2027, o dirigente rubro-negro não poupou críticas à medida e explicou a dinâmica do mercado da bola sul-americano:

— Acho que isso será prejudicial para o Campeonato Brasileiro. Os jogadores brasileiros talentosos continuarão saindo muito jovens, já que os clubes brasileiros não têm capacidade para reter esses talentos. Como os clubes compensavam isso? Buscando jogadores importantes na América do Sul — da Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai — que elevavam o nível do campeonato.

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Boto argumentou que a força recente do Brasil na Libertadores decorre diretamente dessa capacidade de atração e montagem de elencos estrelados. Para ele, o enfraquecimento dessa regra só beneficiará os rivais continentais.

— Hoje, se você olhar para os quatro semifinalistas da Libertadores, há três brasileiros e um argentino. Com essa medida, os únicos que ficarão felizes serão os argentinos, já que isso equilibrará os times. Você estará jogando com uma segunda linha de brasileiros, que não tem a qualidade daquela primeira linha de estrangeiros que temos. É uma medida que não terá nenhum efeito positivo, mas sim um efeito negativo em competições internacionais — alertou o dirigente ao diário espanhol.