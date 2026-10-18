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AO VIVO: Flamengo visita o Bahia em busca da liderança do Brasileirão

Confronto pela 31ª rodada acontece na Arena Fonte Nova

PorIgor ReisLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 17:20
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Camisas do Flamengo
Camisas do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo encara o Bahia neste domingo (18), em Salvador, em busca da vitória para reassumir a liderança do Brasileirão. Com grande público esperado na Arena Fonte Nova, o confronto pela 31ª rodada é tratado como uma decisão pelos rubro-negros. O Lance! acompanha todos os lances em tempo real!

O time carioca começou a rodada na liderança, com um ponto de vantagem sobre o Palmeiras. No entanto, com a vitória da equipe paulista sobre o Athletico no sábado, o Rubro-Negro caiu para a segunda posição e ficou dois pontos atrás do rival. Assim, caso vença o Bahia, o Flamengo voltará ao topo da tabela.

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17h20 - Dia de jogão pelo Brasileirão. Já, já a bola rola para Bahia x Flamengo.

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