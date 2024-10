Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 13:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Flamengo, Filipe Luís será apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (1), às 13h30, no Ninho do Urubu. Assista à coletiva ao vivo!

Filipe Luís, ídolo do Flamengo como jogador e ex-técnico da categoria sub-20, comandará o time nos próximos jogos. Bicampeão da Libertadores com o Manto Sagrado, o ex-lateral estreará à frente dos profissionais, com o objetivo de lutar pelo título nas duas competições nacionais: Brasileirão e Copa do Brasil.

Como jogador do clube, Filipe Luís tem 176 jogos, com quatro gols e nove assistências. No comando técnico nas categorias de base, o treinador passou pelo sub-17 e sub-20, sendo campeão mundial pelo Flamengo.

