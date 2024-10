Após anúncio do Flamengo, clube europeu envia mensagem a Filipe Luís

Filipe Luís jogou no Atlético de Madrid entre 2010 e 2014, e depois entre 2015 e 2019 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 08:40 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 01/10/2024 - 11:30

Filipe Luís está marcado na história do Flamengo. Mas antes disso o ex-lateral virou ídolo do Atlético de Madrid (ESP). Na segunda-feira (30), o clube espanhol mandou mensagem de “boa sorte” para o agora treinador interino do Rubro-Negro.



“Muita sorte em sua estreia como técnico do Flamengo, Fili! Parabéns! Boa sorte”, escreveu o Atlético de Madrid.

Filipe Luís assumiu o comando do Rubro-Negro após demissão de Tite. Em um primeiro momento, o ex-lateral fica no cargo de forma interina. No entanto, caso o desempenho seja satisfatório, existe a possibilidade de efetivação.

FILIPE LUÍS NO ATLÉTICO DE MADRID

Com a camisa do Atlético de Madrid, Filipe Luís jogou das temporadas 2010/11 até 2018/19, com uma pausa em 2014/15, quando o então lateral passou pelo Chelsea (ING). No clube espanhol, foram 333 jogos, seis títulos, sendo o Campeonato Espanhol de 2013/14 o mais importante. Além do sonho de comandar o Flamengo, que será realizado a partir de quarta-feira (2), Filipe Luís nunca escondeu que tem o sonho de voltar à Espanha e ganhar a Champions League como técnico.

JÁ NO FLAMENGO…

A história de Filipe Luís no Flamengo é ainda maior, com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa e uma Copa do Brasil. Já como treinador das categorias de base, o ex-lateral conquistou uma Copa Rio Sub-17 e um Mundial Interclubes Sub-20. "Filipinho" agora busca o primeiro troféu como treinador de equipe profissional.



COPA DO BRASIL

O caminho mais curto para Filipe Luís ganhar um título é a Copa do Brasil, já que o Flamengo está na semifinal. Nesta quarta-feira (2), o ex-lateral estreia no comando rubro-negro contra o Corinthians, no Maracanã. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília).