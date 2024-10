Conheça as seis chapas nas eleições presidenciais do Flamengo

Rodolfo Landim encerra sua gestão no Flamengo em dezembro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 10:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O dia do Flamengo foi marcado pelo fim do prazo de inscrição de novas chapas para a disputa presidencial do clube, em dezembro. Seis candidatos conseguiram as 156 assinaturas necessárias e concorrerão ao pleito no fim do ano.

Em 2024, os votos serão feitos por números e não por cores, como costumava acontecer. Os candidatos conhecerão suas numerações somente na próxima semana, enquanto a eleição está prevista para o dia 9 de dezembro.

Conheça as chapas do Flamengo

Chapa: Nação Sem Fronteiras

Candidato: Delair Dumbrosck

Vice: Izamilton Mota Gois

Chapa: Raça, Amor e Gestão

Candidato: Luiz Eduardo Baptista (Bap)

Vice: Flávio Willeman

Chapa: Mengão Maior

Candidato: Maurício Gomes de Mattos

Vice: Wellington Silva

Chapa: Fla Tradição & Juventude do Flamengo

Candidato: Pedro Paulo

Vice: Siro Darlan Oliveira

Chapa: UNIFLA

Candidato: Rodrigo Dunshee

Vice: Marcos Bodin

Chapa: Flamengo em outro patamar

Candidato: Wallim Vasconcellos

Vice: Bruno Cotecchia