Filipe Luís conduziu o Flamengo ao título do Mundial de Clubes Sub-20







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 09:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís foi anunciado, na manhã desta segunda-feira (30), como treinador interino do Flamengo. Com a saída de Tite, o ex-lateral, que faz trabalho elogiado na categoria sub-20, assumirá o cargo nas próximas partidas, em sua primeira experiência entre os profissionais.

Idolatrado por muitos torcedores do clube após construir uma jornada de quase cinco anos (entre 2019 e 2023) e inúmeros títulos como jogador, o comandante já tem em seu currículo à beira do campo a Copa Rio Sub-17 e o Mundial de Clubes Sub-20. Porém, esta trajetória quase não foi construída devido a uma abordagem de outro antigo palco de sua carreira como atleta: a Seleção Brasileira.

Após pendurar as chuteiras, Filipe recebeu uma abordagem da CBF no começo de 2024 para assumir o cargo de coordenador de seleções. O posto estava vago havia mais de um ano, por conta da demissão de Juninho Paulista, que, curiosamente, também era parte da comissão de Tite.

Entretanto, apesar de se declarar "extremamente honrado" com o convite, o catarinense negou a oferta, justificando o sonho de seguir sua jornada como técnico como motivo para a recusa. Dias depois, foi anunciado como treinador do sub-17 e deu início a uma história vencedora na base rubro-negra.

Cerca de um mês após o "não" do ex-lateral-esquerdo, a confederação anunciou Rodrigo Caetano como novo diretor de seleções. Até então, o cargo estava sendo acumulado pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Filipe Luís conduzirá os profissionais do Flamengo em busca do título da Copa do Brasil

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo acontecerá já em uma "fogueira". Na quarta-feira, 2 de outubro, o técnico conduz os profissionais na ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).