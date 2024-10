Ídolo rubro-negro, Filipe Luís se aposentou no final de 2023 (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo não deve mais buscar um técnico no mercado após a demissão de Tite. Segundo informação do jornalista Lauro Jardim, do "O Globo", Filipe Luís será efetivado e assinará um contrato válido até dezembro de 2025. Inicialmente anunciado pelo clube carioca como técnico interino, o ex-lateral se tornou 13º técnico do time na gestão do presidente Rodolfo Landim.

Aos 39 anos, Filipe Luís agora terá a chance de comandar o time principal, menos de um ano depois de pendurar as chuteiras. Ele se destacou, em sua curta carreira como treinador, ao assumir as categorias de base rubro-negras, no Sub-17.

Seu trabalho como técnico começou em janeiro de 2024, onde rapidamente implementou uma filosofia de jogo que refletia o estilo de posse de bola e agressividade que o consagrou como jogador. Sob seu comando, o Sub-17 se tornou uma verdadeira máquina de vitórias. Foram 13 jogos e 11 vitórias, com apenas duas derrotas, números que coroaram o time com o título da Copa Rio Sub-17.

O sucesso nas categorias de base não parou por aí. Em junho de 2024, Filipe Luís foi promovido ao cargo de treinador do time Sub-20 do Flamengo. O ápice desse trabalho veio na conquista da Copa Intercontinental da categoria, sobre o Olympiakos, no Maracanã.

Por conta da demissão de Tite, Filipe Luís abrirá mão da disputa da final do Campeonato Carioca Sub-20, onde o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo fim de semana. No mesmo dia, o Rubro-Negro encara o Bahia pelo Brasileirão.