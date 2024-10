Flamengo tem retorno de atacante após período de empréstimo

Rodrigo Muniz, jogador do Flamengo, comemora seu gol com Thiaguinho e João Gomes, em partida contra o Macaé, pelo Campeonato Carioca 2021 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 09:41 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 01/10/2024 - 11:38

O Flamengo terá um reforço para a sequência da temporada: Thiaguinho, atacante das categorias de base que havia sido emprestado ao Treze, da Paraíba, e disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, retornou ao Rubro-Negro. O atleta permanece sob contrato e se apresentou no Ninho do Urubu nesta semana.

O atacante de 23 anos foi o grande destaque do Treze na Série D de 2024. Artilheiro da competição, com 10 gols, ele liderou o time que fez uma das melhores campanhas da primeira fase, porém, foi eliminado no mata-mata do acesso, contra o Itabaiana.

O desempenho de Thiaguinho lhe rendeu propostas do Leixões (POR) em julho, e outra do Estrela da Amadora (POR) em agosto. No entanto, decidiu permanecer no futebol brasileiro.

Em 2020, o Flamengo desembolsou R$ 5 milhões para contratar o atacante à época, que chegou inicialmente para as divisões de base do Ninho do Urubu após destacar-se pelo Náutico. Thiaguinho foi emprestado por não estar nos planos de Vítor Pereira, técnico do clube no período.

Agora, Thiaguinho retorna ao Flamengo para ser opção do novo treinador Filipe Luís. O atacante tem contrato no clube carioca até o fim de 2025.

Atacante se destacou na Série D, mas não conseguiu acesso e retornou ao Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/CRF) (Foto: Gilvan de Souza/CRF)