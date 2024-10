Olheiro Lance!: quais técnicos podem substituir Tite no Flamengo?

Tite conquistou apenas o Campeonato Carioca pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 04:15 • Rio de Janeiro

Tite teve sua demissão do Flamengo anunciada, na manhã desta segunda-feira (30), horas depois da vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Agora, sem um treinador à frente do clube na reta final da temporada, confira quais são as opções que podem substituir o gaúcho.

Confira os técnicos livres no mercado de transferência:

Luís Castro Martín Varini Nicolás Larcamón Rafa Benítez Sérgio Conceição Rui Vitória Cuca António Oliveira Eduardo Coudet Gabriel Heinze Felipão Fernando Seabra Vanderlei Luxemburgo

Filipe Luís assume o Flamengo de forma interina

Vale lembrar que, enquanto o Rubro-Negro não escolhe um nome em definitivo para assumir a equipe carioca, Filipe Luís, treinador do time Sub-20, assume de maneira interina o comando do elenco principal. Ídolo do clube, o ex-jogador foi campeão mundial da categoria em agosto, quando conquistou a Copa Intercontinental sobre o Olympiakos, no Maracanã.

Seu trabalho como técnico começou em janeiro de 2024, logo após pendurar as chuteiras. Filipe Luís assumiu o time Sub-17 do Flamengo, onde rapidamente implementou uma filosofia de jogo que refletia o estilo de posse de bola e agressividade que o consagrou como jogador. Pouco tempo depois, ele foi promovido ao Sub-20.

Na base, o comandante pela primeira vez montou uma comissão técnica para se cercar de profissionais de sua confiança. Nesse momento, o jovem treinador de 39 anos chega com mais bagagem, embora pouca experiência.

Por conta da demissão de Tite, Filipe Luís abrirá mão da disputa da final do Campeonato Carioca Sub-20, onde o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo fim de semana. No mesmo dia, o Rubro-Negro encara o Bahia pelo Brasileirão.

Comissão técnica de Filipe Luís no Mundial Sub-20 entre Flamengo e Olympiacos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Passagem de Tite no Flamengo

Tite ficou no comando do Flamengo por 357 dias, tendo chegado ao Rio de Janeiro em outubro de 2023. Muito pressionado por conta dos maus resultados, o técnico brasileiro foi alvo de protestos da torcida e viu sua situação ficar praticamente insustentável após a eliminação na Libertadores, diante do Peñarol.

Nas últimas partidas, o técnico foi alvo de vaias e ofensas por parte de rubro-negros no Maracanã, o que foi um fator crucial para a decisão da diretoria.

Ao todo, o treinador comandou o Flamengo em 68 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, tendo chegado ao cargo em outubro de 2023. À frente do Rubro-Negro, o gaúcho conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2024.

