Adversário do Flamengo, Estudiantes é punido após confusão com arbitragem

O presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, foi suspenso por três meses pelo Tribunal de Disciplina após os incidentes registrados na final da Supercopa Internacional contra o Rosario Central. A decisão, oficializada na última quinta-feira (15), também puniu o vice-presidente Pascual Caiella e o diretor esportivo Marcos Angeleri pelo envolvimento na confusão com a arbitragem.

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Os três dirigentes receberam a mesma suspensão por entrarem no campo sem autorização e adotarem comportamento considerado inadequado em relação à equipe de arbitragem, comandada por Darío Herrera. Além das punições individuais, o Estudiantes foi multado em um valor equivalente a 500 ingressos de entrada geral.

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➡️Jornalista da ESPN detona arbitragem de Estudiantes e Flamengo: 'Vergonha'

O presidente e ex-jogador do Estudiantes, Juan Sebastian Veron, assiste à partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil no estádio UNO Jorge Luis Hirschi em La Plata (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A decisão disciplinar foi tomada quase um mês após a final da Supercopa Internacional, vencida pelo Rosario Central por 3 a 1. O confronto terminou em meio a uma série de reclamações e protestos contra a arbitragem.

Após o apito final, Verón, Caiella e Angeleri invadiram o gramado e confrontaram o árbitro Darío Herrera, situação que motivou a abertura do procedimento disciplinar e as sanções anunciadas pelo tribunal.

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Estudiantes enfrenta o Flamengo pela Libertadores

Em um jogo quente em La Plata, Flamengo e Estudiantes empataram em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (15), pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores. No primeiro encontro entre as equipes na fase eliminatória da competição, no Estádio Jorge Luis Hirschi, marcado por uma arbitragem polêmica, o time argentino foi quem esteve mais perto de balançar as redes. Agora, brasileiros e argentinos decidem a vaga no Rio de Janeiro.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de outubro, desta vez no Maracanã. Quem avançar à final encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Palmeiras. No jogo de ida, disputado no Rio, o time paulista venceu por 2 a 1.