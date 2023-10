1° Cuiabá 0 a 1 Operario-PR - Série C 2018: 41.311

2° Nigéria 1 a 0 Bósnia - Copa Do Mundo 2014: 40.499

3° Japão 1 a 4 Colômbia - Copa do Mundo 2014: 40.340

4° Chile 3 a 1 Austrália - Copa do Mundo 2014: 40.275

5° Cuiabá 1 a 2 Flamengo - Brasileirão 2022: 40.059

6° Brasil 1 a 1 Venezuela - Eliminatórias da Copa 2026: 40.020

7° Goiás 1 a 0 Flamengo - Brasileirão 2014: 38.405

8° Rússia 1 a 1 Coreia do Sul - Copa do Mundo 2014: 37.603

9° Cuiabá 2 a 1 São Paulo - Brasileirão 2023: 34.072

10° Santos 0 a 1 São Paulo - Brasileirão 2014: 33.247