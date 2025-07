Alexandre Jesus, do Botafogo-SP, acusa jogador do Cuiabá de injúria racial na Série B

Um grave episódio de suposta injúria racial marcou a partida entre Cuiabá e Botafogo-SP, na noite de segunda-feira (30), na Arena Pantanal, válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Alexandre Jesus, do Botafogo-SP, acusou o volante Denilson, do Cuiabá, de tê-lo chamado de “macaco” após o fim do primeiro tempo.

O relato foi feito diretamente ao árbitro da partida, Lucas Paulo Torezin Casagrande. Segundo o documento oficial da arbitragem, Alexandre, camisa 9 do time paulista, afirmou ter sido alvo da ofensa por parte de Denilson, camisa 27 da equipe mato-grossense.

Relato do árbitro na súmula

— Informo que após o término do 1º tempo, o atleta de nº 09 da equipe do Botafogo Futebol S.A., sr. Alexandre de Jesus Jeruzalem Junior, relatou ao árbitro da partida que o atleta de nº 27 da equipe do Cuiabá Esporte Clube, sr. Denilson Alves Borges, o chamou de ‘macaco’. O fato narrado pelo atleta não foi visto e/ou ouvido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo. Após o ato, foi realizado protocolo antirracismo — diz trecho da súmula.

O árbitro destacou ainda que a ofensa relatada não foi testemunhada por nenhum integrante da equipe de arbitragem. Apesar disso, o protocolo antirracismo da CBF foi acionado.

Denilson nega acusação e se manifesta nas redes

Após o termino da partida, Denilson utilizou suas redes sociais para negar a acusação. Em sua publicação, o volante afirmou que não ofendeu nenhum jogador e repudiou qualquer forma de discriminação.

Postagem de Denilson em suas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Até o momento, o Cuiabá e a CBF não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Já o Botafogo-SP emitiu uma nota em suas redes sociais repudiando o episódio. O clube classificou a injúria racial como “inaceitável” e afirmou que dará total apoio ao seu atleta.