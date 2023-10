Maior artilheiro da Seleção Brasileira na história, de acordo com os números da Fifa, Neymar perdeu a chance de marcar contra a última seleção que falta em jogos pelas Eliminatórias. Dos nove adversários do Brasil no torneio classificatório, somente a Venezuela não sofreu gols do jogador na competição, que é disputada por Ney pela terceira vez.