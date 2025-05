Cuiabá aciona Banco Central contra dono da SAF do Atlético-MG por dívidas

O Cuiabá oficializou uma representação junto ao Banco Central do Brasil contra Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Atlético-MG e controlador da Galo Holding, empresa que administra o futebol do clube mineiro. A iniciativa da equipe mato-grossense tem como base dívidas pendentes com outros clubes, entre elas valores referentes à contratação do atacante Deyverson.

Na manifestação enviada à autoridade monetária, o Cuiabá solicita que o Banco Central analise a situação econômico-financeira de Menin, que também é proprietário de uma instituição financeira. O objetivo é verificar se as dívidas acumuladas pelo Atlético-MG e suas empresas controladas podem comprometer a conformidade exigida de controladores de bancos no país.

O pedido do Cuiabá cita dispositivos do Conselho Monetário Nacional que condicionam a autorização de funcionamento de instituições financeiras à análise da capacidade financeira e da idoneidade de seus controladores. O clube entende que o passivo da Galo Holding pode impactar negativamente a governança, a liquidez e a integridade do Banco em que é dono.

Diante disso, o Cuiabá solicita três medidas principais ao Banco Central:

A verificação da conformidade da situação econômico-financeira de Rubens Menin;



Uma avaliação do impacto das dívidas do Atlético-MG na estrutura do Banco no qual é dono;



A possível instauração de procedimentos administrativos, com eventuais sanções, caso sejam identificadas infrações às normas vigentes.



Rubens Menin (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

A informação foi revelada pelo jornalista Venê Casagrande, que teve acesso ao documento que o Departamento Jurídico do Cuiabá enviou ao Banco Central.

- Dono de Banco, pelas leis brasileiras, não pode ter nenhum tipo de dívida, senão isso é considerado DEFAULT (No mercado financeiro, default significa calote ou moratória. Embora o termo seja mais utilizado quando se fala de países, ele se aplica também ao meio empresarial. Ou seja, empresas que atrasam ou não honram pagamentos junto a bancos e demais credores também podem entrar em default.) por parte deles - disse.

Até o momento, Rubens Menin e Atlético-MG se pronunciaram oficialmente sobre o caso.