O Atlético-MG respondeu o Cuiabá nesta terça-feira, pelo caso de Deyverson. Após o clube mineiro ser acionado por atraso nas parcelas do pagamento pelo atleta.

O Galo comentou em nota oficial que procurou o Cuiabá após o atraso, para conversar e reafirmar o compromisso do pagamento da parcela. O Dourado por sua vez optou pelo litígio, denunciando o Galo na CNRD.

O Atlético segue afirmando que pretende cumprir sim com as suas obrigações, mas lamenta a postura adotada pelo Cuiabá. O Galo entende que o Dourado está cobrando valores indevidos. O alvinegro informou que aguarda a deliberação da CNRD.

Nota do Atlético

Em relação à disputa havida por Cuiabá e Atlético perante a CNRD da CBF, envolvendo a cessão do Atleta Deyverson, o Atlético procurou a Diretoria do referido Clube logo após o vencimento da segunda parcela contratual, com o objetivo de cumprimento da obrigação, tendo a composição sido categoricamente recusada pelo Cuiabá, que optou pelo litígio no lugar da conciliação.

Dessa maneira, o Atlético exerce o seu direito de defesa, na forma legal e regulamentar, inclusive porque o Cuiabá promove cobrança de valores indevidos.

O Atlético considera imprópria qualquer medida que possa vir ser adotada pelo Cuiabá relativa ao Atleta Deyverson fora do âmbito da CNRD, foro eleito pelas partes para a discussão sobre o caso.

O Atlético reitera seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações e aguarda, com serenidade, a deliberação da CNRD, embora lamente a postura constante adotada pelo Cuiabá, que não contribui para o diálogo entre as instituições.

O caso

O Cuiabá oficializou uma representação junto ao Banco Central do Brasil contra Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Atlético-MG e controlador da Galo Holding, empresa que administra o futebol do clube mineiro. A iniciativa da equipe mato-grossense tem como base dívidas pendentes com outros clubes, entre elas valores referentes à contratação do atacante Deyverson.

Na manifestação enviada à autoridade monetária, o Cuiabá solicita que o Banco Central analise a situação econômico-financeira de Menin, que também é proprietário de uma instituição financeira. O objetivo é verificar se as dívidas acumuladas pelo Atlético-MG e suas empresas controladas podem comprometer a conformidade exigida de controladores de bancos no país.

O pedido do Cuiabá cita dispositivos do Conselho Monetário Nacional que condicionam a autorização de funcionamento de instituições financeiras à análise da capacidade financeira e da idoneidade de seus controladores. O clube entende que o passivo da Galo Holding pode impactar negativamente a governança, a liquidez e a integridade do Banco em que é dono.