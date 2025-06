Cuiabá e Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (6), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília) no estádio na Arena Pantanal, com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Ficha do jogo CUI PAY 11ª rodada Série B Data e Hora Sexta-feira, 6 de junho de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Árbitro Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF) Assistentes Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

O Dourado tem 18 pontos e ocupa a quarta colocação e vem de duas vitórias, sobre Vila Nova e Athletic, respectivamente. Por sua vez, o Papão soma apenas quatro pontos e é o lanterna após 10 rodadas, ainda sem vencer na competição. Os resultados ruins levaram à demissão do técnico Luisinho Lopes, e o duelo desta sexta-feira (6) marca a estreia do novo comandante, Claudinei Oliveira.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUIABÁ (Técnico: Guto Ferreira)

Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick De Lucca, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.

PAYSANDU (Técnico: Claudinei Oliveira)

Matheus Nogueira; Bryan Borges, Maurício Antônio, Quintana e PK; Martínez, Matheus Vargas e Leandro Vilela; Borasi, Rossi e Benítez.

